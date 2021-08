Afghanistan-Turchia: Erdogan, non abbiamo obbligo di essere “deposito rifugiati in Europa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non ha alcun dovere, responsabilità o obbligo di essere il “deposito dei rifugiati in Europa”. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso tramesso in diretta televisiva. “Siamo consapevoli dei disordini che ha causato il problema dei rifugiati. Infatti, non c'è nessun altro Paese al mondo che ospita così tanti rifugiati e affronta così pochi problemi di sicurezza”, ha affermato Erdogan. “Naturalmente, la Turchia non è un paese in cui chiunque può entrare, uscire e agire come desidera. Non permetteremo mai a coloro che non rispettano le leggi, le regole e l'ordine di mostrare atteggiamenti che causeranno il caos”, ha proseguito Erdogan. “La Turchia non ha alcun dovere, responsabilità o obbligo di essere il deposito dei rifugiati in Europa. La legge è uguale per tutti nel nostro Paese. I nostri ospiti non fanno eccezione. Tuttavia, non chiudiamo gli occhi su coloro che vogliono sfruttare i rifugiati per i loro sporchi programmi”, ha dichiarato Erdogan. “Il nostro Stato è il principale responsabile della sicurezza e del benessere dei suoi 84 milioni di cittadini”, ha dichiarato il presidente turco, osservando che la Turchia non volta le spalle a chi giunge alle sue porte. “Sappiamo che nel nostro Paese ci sono 300.000 immigrati afgani, di cui 120.000 registrati”, ha aggiunto il presidente turco, definendo “menzogne” le cifre diffuse dal Partito popolare repubblicano (Chp) che parla di 1,5 milioni di rifugiati afgani attualmente in Turchia.(Tua)