Afghanistan: Di Maio al G7, Italia proporrà riunione G20 per discussione approfondita crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione in videoconferenza dei ministri degli Esteri del G7, Di Maio ha sottolineato che gli afgani, in particolare le donne e le ragazze afgane, hanno combattuto e pagato un prezzo costoso per far progredire le loro condizioni e “noi li abbiamo sostenuti in questo sforzo”. “Non possiamo ora permetterci battute d'arresto sui progressi compiuti in materia di diritti umani e libertà civili”, ha sottolineato Di Maio. “È importante lavorare insieme per rafforzare un quadro di sicurezza regionale intorno a Kabul e prevenire qualsiasi impatto destabilizzante che rappresenterebbe una minaccia ben oltre l'area”, ha aggiunto. Il ministro degli Esteri ha ricordato inoltre la necessità di un fronte comune contro il terrorismo. “In questi due decenni abbiamo avuto successo nella lotta al terrorismo in Afghanistan e dobbiamo evitare che diventi di nuovo un terreno fertile per il terrorismo”, ha precisato. “Questo – ha aggiunto - è un chiaro esempio di un interesse condiviso che possiamo perseguire solo in stretta collaborazione con i principali attori regionali, che dobbiamo coinvolgere immediatamente e in modo coordinato”. (segue) (Res)