Afghanistan: Di Maio al G7, Italia proporrà riunione G20 per discussione approfondita crisi (3)

- Il responsabile della Farnesina ha rivelato che l’Italia ha erogato un primo contributo di 250.000 euro all’Alto commissariato Onu per i rifugiati per a fronte all’emergenza umanitaria in Afghanistan. “Tutti ci aspettiamo un numero crescente di richiedenti asilo e migranti dall'Afghanistan. Questo è un problema che non possiamo non affrontare insieme alla comunità internazionale”, ha precisato Di Maio, secondo cui è necessario definire una politica e una risposta comune in questo senso. “Non esistono soluzioni nazionali per un problema di tale portata”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, Di Maio ha precisato che l’Italia ha sospeso “de facto” tutte le iniziative bilaterali che coinvolgono le autorità afgane. “Siamo invece pronti a contribuire alle iniziative di risposta alle emergenze portate avanti da organizzazioni internazionali. Abbiamo già erogato all’Unhcr il primo contributo di 250 mila euro per far fronte all'emergenza umanitaria”, ha sottolineato il ministro. (segue) (Res)