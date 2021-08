Afghanistan: Di Maio al G7, Italia proporrà riunione G20 per discussione approfondita crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della diplomazia italiana ha inoltre precisato che la “prima tra le priorità nell’attuale crisi in Afghanistan è la protezione dei civili. “Manteniamo una presenza diplomatica in aeroporto per facilitare le operazioni di evacuazione, insieme a una squadra militare italiana e in stretto coordinamento con i partner internazionali a terra”, ha aggiunto Di Maio, secondo quanto si apprende. “Dobbiamo garantire la massima solidarietà e collaborazione per portare a termine le operazioni di evacuazione”, ha precisato. “Come abbiamo sempre detto: ‘dentro insieme, fuori insieme’. Questo deve continuare ad applicarsi”, ha aggiunto il ministro. (Res)