Imprese: Giorgetti: incentivi per settori strategici, finalmente si lavora al fianco aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono soddisfatto particolarmente per il via libera a questi incentivi che rappresentano uno strumento per incentivare anche la produzione di batterie e microchip, settori strategici per lo sviluppo della nostra economia anche a livello europeo che sconta la mancanza di questi prodotti. Finalmente si lavora senza sosta al fianco delle imprese che raccolgono la sfida della transizione”. Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sui decreti Mise che ha firmato (pubblicati oggi in Gazzetta ufficiale) e che ripartiscono gli oltre 1,7 miliardi di euro per lo sviluppo di settori strategici. (Com)