Roma 2021: Ferrara (M5s), Gualtieri copia male e incolla peggio nostro programma per città

- Il programma del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri "è scritto con l’acqua: un copia e incolla delle nostre idee e di risultati che abbiamo già raggiunto. Privo di visione e piatto come un foglio di carta velina. Che copione. Gualtieri nasconde dei disastri che il suo partito ha prodotto nella Capitale proprio mentre governava. Insomma Gualtieri non capisce neanche bene quello che abbiamo detto: copia male e incolla peggio". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara. "Ora ciancia di un tavolo con la Regione Lazio per trasferire funzioni a Roma Capitale - aggiunge -, ma fa finta di non sapere che abbiamo già avviato un lavoro che porterà a dotare la Capitale di nuovi poteri e nuove risorse, lo abbiamo fatto in Commissione Affari Costituzionali della Camera. E i lavori sono già partiti. Poi diventa ‘scopino’ e dice che in sei mesi pulirà la città, ma non spiega come, visto che il suo compagnuccio Zingaretti ha dormito per dieci anni senza realizzare neppure un impianto. Dai Robertino dillo che il governatore ti imporrà di aprire una discarica a Roma. Dillo. Vuota il sacco". (Rer)