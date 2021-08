Afghanistan: ex ufficiale di polizia evacuato in Italia, i talebani non sono cambiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani non sono cambiati: con le parole cercano di mostrare che sono diversi ma non è così. È la testimonianza di un ex ufficiale della polizia afgana che ha studiato presso l'accademia militare di Modena e che è giunto in Italia nei giorni scorsi. Attualmente sta effettuando la quarantena prevista come misura anti Covid- 19 presso la base logistica dell'Esercito a Roccaraso. “Il giorno in cui i talebani sono arrivati a Kabul noi eravamo al lavoro e quando siamo usciti e abbiamo visto i talebani per le strade abbiamo capito che c’era una minaccia imminente per le nostre vite e per quella delle nostre famiglie”, ha spiegato l’uomo. “Siamo rimasti a Kabul per 72 ore, 72 ore molto difficili. Il giorno dopo si è presentato a casa mia un primo gruppo armato che chiedeva di me, mostrando la mia foto ai vicini di casa visto che io ero un ufficiale di polizia e dipendente del ministero dell’Interno. Il giorno dopo si sono nuovamente presentanti per chiedere dove mi trovavo”, ha continuato il rifugiato che, a quel punto, si è convinto della necessità di dover fare qualcosa. “Ho contattato l’ambasciata italiana, visto che ho studiato in Italia, e ho chiesto se potevo essere evacuato. Ho preso contatto anche con i miei colleghi di corso e questo mi ha dato la possibilità di essere evacuato”, ha spiegato. (segue) (Res)