Afghanistan: ex ufficiale di polizia evacuato in Italia, i talebani non sono cambiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vorrei ringraziare il governo, le Forze armate, i colleghi di corso e il popolo italiano per avermi aiutato in questo momento difficile. Io ora sono al sicuro con la mia famiglia in Italia ma spero che in Afghanistan la situazione cambi di nuovo. I talebani da quel che ho visto in tre-quattro giorni nei confronti delle donne, dei bambini, delle scuole non sono cambiati per niente. Stanno cercando di mostrare che sono cambiati ma non è così”, ha detto l’ex ufficiale di polizia. “Spero in un futuro diverso per l’Afghanistan e il suo popolo. Io oramai sono qui e spero di poter trovare un futuro qua per me e la mia famiglia”, ha concluso. (Res)