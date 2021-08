Afghanistan: Licheri (M5s), da Conte idea concreta per sostegno ed accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le analisi e le chiacchiere in questo momento stanno a zero, serve concretezza: non possiamo abbandonare chi oggi, in Afghanistan, si trova in gravissima difficoltà, chi ha collaborato con le nostre istituzioni, chi ha creduto in una vera emancipazione; su queste cose si deve ragionare oggi e il Movimento 5 stelle farà la sua parte". Così, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato Ettore Licheri. "Ogni anno restituiamo parte dei nostri stipendi di parlamentari ai cittadini: ottima l’idea di Giuseppe Conte di destinarli al sostegno della popolazione in difficoltà dopo l’arrivo dei talebani”, conclude. (Com)