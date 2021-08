Energia: Cile, Enagas e Acciona si uniscono a Gnl Quintero su progetto idrogeno verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idrogeno verde, prevede il progetto, potrà avere molteplici applicazioni per sostituire altri combustibili nei processi industriali, minerari, nei porti e nel trasporto. In futuro l'idrogeno prodotto potrebbe essere immesso inoltre nella rete di distribuzione di gas naturale per consumi industriali o residenziali in diverse parti del Paese. Il country manager di Enagas in Cile, José Antonio de las Heras, ha affermato che questo progetto rappresenta "un ulteriore passo avanti" nell'impegno del gruppo in materia di gas rinnovabili (idrogeno verde e biometano) come vettore energetico per il futuro e che "consente di valorizzare la sua esperienza anche nel settore delle infrastrutture". (segue) (Abu)