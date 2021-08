Energia: Cile, Enagas e Acciona si uniscono a Gnl Quintero su progetto idrogeno verde (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti che il Cile disponga di fattori competitivi unici che gli consentiranno di svolgere un ruolo chiave nello sviluppo dell'idrogeno verde, quindi il nostro impegno per il progetto è massimo", ha aggiunto il rappresentante di Enagas. Da parte sua, il direttore generale per il Sud America di Acciona Energía, José Ignacio Escobar, si è detto "entusiasta" del progetto e ha evidenziato che ha i punti di forza necessari per renderlo "la punta di diamante del decollo della produzione di idrogeno verde in Cile". Il direttore generale di GNL Quintero, Antonio Bacigalupo, ha dichiarato da parte sua che l'azienda mette la sua "esperienza con il Gnl e le sue conoscenze operative a disposizione di questo nuovo progetto di idrogeno verde destinati alla zona centrale del Paese". (Abu)