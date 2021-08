Brasile: 5G, ministro Comunicazioni fiducioso su asta entro ottobre 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al netto delle questioni tecniche e burocratiche l'asta per l'affidamento dello sviluppo del 5G in Brasile ha allertato gli Stati Uniti, che lo scorso hanno messo in guardia Brasilia dai rischi connessi alla partecipazione del colosso delle comunicazioni cinese Huawei. L'allora ambasciatore Todd Chapman sosteneva che "Huawei, così come altre società cinesi, ha l'obbligo per legge di fornire al governo del suo paese tutte le informazioni che hanno a disposizione. E questa è una questione di sicurezza nazionale per gli Stati", sosteneva il diplomatico. (segue) (Brb)