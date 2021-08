Afghanistan: C130 decollato da Kabul con 104 passeggeri, nella notte altre 194 in arrivo a Fiumicino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afgani, sono oltre 800 gli ex collaboratori e loro familiari evacuati dall’Afghanistan e circa 700 quelli trasferiti in Italia. La Difesa ha messo in campo per l’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal COVI Comando Operativo di Vertice Interforze, comandato dal generale Luciano Portolano, 8 aerei, 4 KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e 4 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. Sono oltre 1.500 i militari italiani del Comando operativo di vertice interforze (Covi) impegnati su disposizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul. Personale del Joint Force HQ (Jfhq), del Comando operazioni forze speciali (Cofs), della Joint Evacuation Task Force (Jetf), della Joint Special Operation Task Force (Jsotf), del Comando operazioni aerospaziali AM (Coa), della 46ma Brigata Aerea, del 14mo Stormo dell’Aeronautica Militare, della Task Force Air di Al Salem (Kuwait), oltre a tutti i militari delle Forze armate e dei Carabinieri preposti alla accoglienza e gestione al loro arrivo in Italia. (Com)