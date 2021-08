© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, venerdì 20 agosto, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3833m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata in prevalenza stabile e soleggiata su tutte le regioni. Un po' di variabilità diurna in montagna ma con fenomeni al più limitati ai crinali alpini. Clima estivo, caldo ma senza eccessi, massime intorno ai 30-32°C in pianura. Zero termico nell'intorno di 4250 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso. (Rpi)