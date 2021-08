Serbia-Israele: presidente Vucic, "delusione" per il riconoscimento del Kosovo da Tel Aviv (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo fra Israele e Kosovo è stato firmato il primo febbraio dagli allora ministri degli Esteri, Gabi Ashkenazi e Meliza Haradinaj. "In questo giorno ringraziamo gli Stati Uniti d'America per la loro amicizia eterna e per il loro ruolo significativo nell'aiutare nell'istituzione dei rapporti diplomatici tra i nostri due Paesi", ha dichiarato scrivendo su Twitter l'allora presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani. "L'avvio dei rapporti diplomatici tra Kosovo e Israele non sarebbe stato possibile senza il sostegno degli Stati Uniti d'America", ha affermato l'allora ministra degli Esteri di Pristina, Meliza Haradinaj Stublla, dopo aver firmato in video conferenza insieme all'omologo israeliano Gabi Ashkenazi l'accordo. "Il Kosovo ha atteso a lungo di stabilire relazioni diplomatiche con Israele. Oggi Israele diventa il 117mo Paese a riconoscere il Kosovo come Stato indipendente e sovrano. La nostra gente ha relazioni amichevoli e da oggi iniziamo relazioni anche come due Stati", ha osservato Haradinaj secondo cui l'avvio dei rapporti diplomatici con Israele "rafforza la soggettività internazionale e apre nuovi orizzonti per il Kosovo". (segue) (Seb)