Serbia-Israele: presidente Vucic, "delusione" per il riconoscimento del Kosovo da Tel Aviv (6)

- "La posizione dell'Ue sullo spostamento delle ambasciate a Gerusalemme è chiara: in linea con la risoluzione 478 del Consiglio di sicurezza Onu, che invita tutti i membri dell'Onu a spostare le loro ambasciate a Tel Aviv, tutte le ambasciate degli Stati Ue, così come la delegazione dell'Ue in Israele, si trovano a Tel Aviv", ha affermato Stano per il portale d'informazione "Pristina Insight". "Il Kosovo ha identificato l'integrazione nell'Ue come una sua priorità strategica. L'Ue si aspetta che il Kosovo agisca in linea con questo impegno in modo da non minare la sua prospettiva europea", ha aggiunto il portavoce della Commissione europea. Riguardo all'apertura di un'ambasciata della Serbia a Gerusalemme si è espresso il primo febbraio il ministro degli Esteri Selakovic. Alla domanda su quando questo possa avvenire Selakovic ha risposto "a tempo debito". "Su questo prenderemo una decisione, il presidente Vucic ha detto molto chiaramente il 4 settembre 2020 a Washington da cosa dipende questo processo e come si svolgerà in futuro", ha concluso Selakovic. (Seb)