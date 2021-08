Speciale energia: Serbia-Israele, presidente Vucic, "delusione" per il riconoscimento del Kosovo da Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo molto importante che Serbia e Israele, attraverso la cooperazione, contribuiscano alla risoluzione politica e pacifica di tutte le controversie, conflitti e questioni aperte", ha affermato il presidente serbo. Gli interlocutori hanno espresso interesse a migliorare la cooperazione economico-militare, nonché la cooperazione nel campo dell'energia, della cultura, dell'istruzione e dello sport. Lo scorso 12 maggio l'ambasciatore israeliano in Serbia, Yahel Vilan, ha dichiarato che Israele ha riconosciuto il Kosovo perché ha ricevuto pressioni dagli Stati Uniti in tal senso. In un intervento per l'emittente "Tv Prva". Vilan ha allora precisato che Israele ha riconosciuto il Kosovo come parte dell'accordo di Washington che includeva l'apertura di un'ambasciata del Kosovo a Gerusalemme. "La decisione di Israele di riconoscere il Kosovo è stata presa sotto pressione americana e non dimenticate che ciò è stato fatto come parte degli accordi tra Serbia e Kosovo e America, non con noi, con Israele", ha detto l'ambasciatore. La decisione, ha proseguito Vilan, è arrivata dopo anni durante i quali il suo Paese non ha riconosciuto il Kosovo. (Seb)