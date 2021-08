Balcani: Germania sostiene la piattaforma “Open Balkans”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania sostiene la piattaforma regionale "Open Balkans" per la cooperazione e l'abolizione delle frontiere. Secondo l’esecutivo tedesco, tuttavia, è necessario che questo strumento si dimostri inclusivo e accessibile a tutti i sei Paesi della regione. Come ricordato dal portale di informazione "Gazeta Express", il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, il primo ministro dell'Albania Edi Rama e il premier della Macedonia del Nord Zoran Zaev hanno lanciato l'iniziativa, mentre il Montenegro, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo non sembrano volersi unire al programma. Oltre alla Germania, anche gli Stati Uniti sostengono la piattaforma “Open Balkans”. (segue) (Alt)