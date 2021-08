Speciale difesa: Serbia-Cipro, ministro Stefanovic riceve capo di Stato maggiore Zervakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha avuto un colloquio con il comandante della Guardia nazionale di Cipro (lo Stato maggiore della Difesa di Nicosia), il generale Dimokritos Zervakis, in visita a Belgrado. Secondo una nota diramata dal dicastero serbo, Stefanovic ha sottolineato che Serbia e Cipro coltivano delle relazioni amichevoli, basate sulla vicinanza storica, il rispetto e la comprensione. Il generale Zervakis ha ribadito che Cipro mantiene la sua posizione di principio non riconoscendo l'indipendenza del Kosovo. Il generale ha sottolineato l'importanza del sostegno reciproco nella tutela della sovranità e nel rispetto dei principi del diritto internazionale. Stefanovic ha ringraziato per il sostegno di principio per quanto riguarda la conservazione dell'integrità territoriale e della sovranità della Repubblica di Serbia, sottolineando che la Serbia, allo stesso tempo, sostiene fortemente l'integrità territoriale e la sovranità della Repubblica di Cipro. (Seb)