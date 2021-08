Afghanistan: talebani, abbiamo sotto controllo la maggior dei posti di blocco di Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto questa mattina 70 Paesi e l’Unione europea hanno diffuso una dichiarazione congiunta sull’Afghanistan nella quale affermano di essere al lavoro per garantire la sicurezza, invitando tutte le parti a facilitare la partenza sicura e ordinata dei cittadini stranieri e afgani che desiderano lasciare il Paese. La dichiarazione congiunta diramata dal Servizio europeo per l'azione esterna è controfirmata da diversi Paesi: Albania, Australia, Austria, Bahamas, Belgio, Burkina Faso, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca , Repubblica Dominicana, El Salvador, Estonia, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Stati federati di Micronesia, Figi, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Kosovo, Lettonia, Liberia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Isole Marshall, Mauritania, Montenegro, Nauru, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Niger, Macedonia del Nord, Norvegia, Palau, Panama, Paraguay, Polonia , Portogallo, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica di Cipro, Romania, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Togo, Tonga, Uganda, Regno Unito, Ucraina e Yemen. “Coloro che occupano posizioni di potere e autorità in tutto l'Afghanistan hanno la responsabilità della protezione della vita umana e delle proprietà e dell'immediato ripristino della sicurezza e dell'ordine civile”, si legge nella dichiarazione congiunta. “Agli afgani e ai cittadini internazionali che desiderano partire deve essere consentito di farlo; strade, aeroporti e valichi di frontiera devono rimanere aperti e deve essere mantenuta la calma”, si legge ancora. “Il popolo afgano merita di vivere in sicurezza, sicurezza e dignità. Noi della comunità internazionale siamo pronti ad assisterlo”, conclude la nota congiunta. (Res)