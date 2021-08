Kosovo: il Paese apre le porte ai rifugiati afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha deciso di aprire le sue porte ai rifugiati dall’Afghanistan. Lo ha detto il presidente kosovaro, Vjosa Osmani, secondo quanto riporta il quotidiano “Koha Ditore”. In un messaggio su Facebook il presidente ha dichiarato che il suo Paese avrà il sostegno degli Stati Uniti per quanto riguarda le valutazioni di sicurezza durante il soggiorno provvisorio di cittadini afgani nel suo territorio fino al loro trasferimento negli Usa. “Nessuno sa meglio di noi cosa voglia dire essere forzosamente espulsi dal luogo in cui sei nato ed essere separato dai tuoi affetti e costretto a fuggire per avere salva la vita”, ha detto Osmani. (Alt)