Afghanistan: Albania, Kosovo, Macedonia del Nord accoglieranno temporaneamente rifugiati (2)

- Secondo le autorità della Macedonia del Nord il primo piccolo gruppo di rifugiati afgani comprenderà sei donne e figli di persone impiegate presso la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan. Il governo di Skopje ha affermato che sta lavorando per garantire l'alloggio in ostelli, hotel e resort, confermando che le spese dovrebbero essere pagate da alcune organizzazioni internazionali e dagli Stati Uniti. "I civili saranno ospitati e curati per un periodo di tempo limitato, sino a quando non potranno essere trasferiti negli Stati Uniti o in Paesi terzi. Ciò sarà determinato in coordinamento con i nostri partner strategici e le organizzazioni internazionali", ha riferito il governo, secondo cui le persone accolte saranno principalmente ex collaboratori di organizzazioni umanitarie, media e gruppi per i diritti umani e che negli ultimi vent’anni hanno contribuito a mantenere la pace in Afghanistan, oltre alle loro famiglie. (segue) (Alt)