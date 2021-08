Kosovo: Covid, nuove norme restrittive per limitare diffusione virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo sono state introdotte nuove norme restrittive per limitare la diffusione del Covid-19. Come riportato dal quotidiano "Koha", la decisione è stata presa dal primo ministro kosovaro, Albin Kurti. Da domani, matrimoni e feste di fidanzamento saranno vietati e non sarà permesso alle discoteche di rimanere aperte. In aggiunta, tutti i bar e ristoranti chiuderanno alle ore 22.30. Ciò nonostante, non è stato specificato come saranno monitorate le attività dei cittadini. Il premier, che poche settimane prima era positivo riguardo alla gestione della pandemia dal governo, ha ora dichiarato che la variante Delta non è paragonabile a nessun'altra ondata sperimentata finora. (Alt)