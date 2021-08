Bolivia: governo presenterà reclamo contro segretario generale Osa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia presenterà un reclamo ufficiale contro il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), Luis Almagro, nella prossima riunione del Consiglio permanente dell'istituzione regionale. Lo ha annunciato l'ambasciatore boliviano presso l'Osa, Hector Arce, precisando che l'iniziativa si riferisce in particolare ad un recente comunicato della segreteria generale dove veniva ratificata l'ipotesi di "irregolarità" nelle elezioni presidenziali del 2019. "Ormai gli eccessi del segretario generale sono costanti, il comunicato della segreteria per il Rafforzamento della democrazia che dipende da Almagro è un vero e proprio insulto che richiede una reazione immediata", ha affermato Arce in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Razon". "E' stata confermata per mercoledì prossimo una riunione del Consiglio permanente dell'Osa e in quella sede presenteremo un reclamo", ha aggiunto. L'ambasciatore boliviano ha quindi rivelato che il suo governo chiederà inoltre una riunione speciale del Consiglio per discutere il rapporto del Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei) della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) sulle violazioni ai diritti umani durante la crisi del 2019. (segue) (Brb)