Bolivia: governo presenterà reclamo contro segretario generale Osa (2)

- Il mandato di Luis Almagro come segretario generale dell'Osa continua ad essere al centro di numerose critiche nonostante la recente rielezione alla guida della principale istituzione multilaterale della regione. A contestare l'operato di Almagro e dell'Osa sono anche i governi di Messico ed Argentina. Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ha affermato di recente che quella di Luis Almagro è stata una delle peggiori "gestioni" di sempre dell'Organizzazione degli Stati Americani. Ebrard ha definito "molto dubbiosi" gli "interventi in processi interni, come nel caso della Bolivia". (segue) (Brb)