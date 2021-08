Bolivia: governo presenterà reclamo contro segretario generale Osa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha affermato a marzo di quest'anno di non avere "nessun dubbio" sul fatto che nel 2019 in Bolivia ci sia stato un colpo di Stato e che anche l'Organizzazione degli stati americani (Osa) è responsabile. Lo ha detto in un'intervista rilasciata all'emittente "Canal 9", nel corso della quale ha pure invitato il segretario generale dell'Osa, Luis Almagro, a dimettersi. "In Bolivia c'è stato un colpo di Stato che non ha permesso ad Evo Morales di essere rieletto, non ho dubbi, e questo è stato confermato dal risultato elettorale delle presidenziali dell'anno successivo dove il Mas ha vinto con un margine anche maggiore", ha detto. "E non ho dubbi neanche sulle responsabilità dell'Osa", ha aggiunto, sottolineando in particolare il ruolo del segretario generale Almagro. "Se avesse un minimo di dignità dovrebbe dimettersi", ha affermato. (segue) (Brb)