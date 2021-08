Russia-Italia: Cremlino, colloquio Putin-Draghi su Afghanistan, prevenire crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa della parte italiana, ha avuto luogo una conversazione telefonica tra il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Come riferisce una nota del Cremlino, il tema principale è stata la situazione in corso Afghanistan. Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di prevenire una catastrofe umanitaria e garantire la sicurezza dei cittadini del Paese. Inoltre, è stata rilevata la necessità di combattere ulteriormente la diffusione dell'ideologia terroristica e la minaccia della droga proveniente dal territorio dell'Afghanistan. Putin e Draghi si sono espressi a favore del consolidamento degli sforzi internazionali, anche nell'ambito del G20, attualmente presieduto dall'Italia, per contribuire a stabilire la pace e la stabilità in Afghanistan. Durante la conversazione, inoltre, è stato sottolineato l'interesse reciproco per lo sviluppo di legami russo-italiani reciprocamente vantaggiosi in vari settori e di mantenere attivi i contatti. (Rum)