- L'Agenzia di deterrenza per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata del Consiglio di presidenza della Libia ha annunciato l'arresto di 13 persone coinvolte in casi di rapimento e furto a sud di Tripoli. In una nota l’Agenzia ha affermato che tra gli arrestati vi sono esponenti di un gruppo criminale coinvolti in sequestri di imprenditori e di attacchi contro abitazioni civili.(Lit)