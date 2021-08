Afghanistan: Di Stasio (M5s), Europa si attivi per corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono allarmanti le immagini che giungono dall'Afghanistan dove con il ritorno al potere dei Talebani si rischia un disastro umanitario: a rimetterci saranno le libertà civili e individuali della popolazione e, soprattutto, delle donne. Ecco perché l'Europa si deve subito attivare per costruire corridoi umanitari per proteggere chi in queste ore teme ritorsioni e vuole scappare dal Paese". Lo dichiara in una nota Iolanda Di Stasio, deputata del Movimento 5 stelle e capogruppo in commissione Esteri. "Come parlamentari 5 Stelle - aggiunge - siamo disposti a fare la nostra parte, come già annunciato giustamente dal Presidente Conte, mettendo a disposizione parte delle nostre restituzioni per finanziare l'accoglienza per queste persone". "Contro ogni privilegio – prosegue Di Stasio – noi rappresentati 5 stelle abbiamo sempre rifiutato il maxi guadagno da parlamentari ridando parte dello stipendio per progetti utili per i cittadini. Pensiamo ai soldi andati al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese. Di fronte al dramma umanitario che sta vivendo l'Afghanistan è giusto adesso utilizzare parte di quei fondi per aiutare la popolazione in difficoltà. E' un gesto piccolo ma importante per sostenere chi, in questo momento, ne ha veramente bisogno", conclude. (Com)