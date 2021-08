Di Veroli: Pd Campidoglio, profonda tristezza per la scomparsa, raccogliamo testimone valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con profonda tristezza e dolore abbiamo appreso della morte di Carla Di Veroli. Ci hanno unito, in tanti anni di militanza comune, i valori dell'antifascimo e della democrazia nella memoria di chi non ha mai dimenticato il dramma della Shoah così come ha fatto la nipote di Settimia Spizzichino, una dei pochi sopravvissuti al rastrellamento del Ghetto". È quanto si legge in una nota del Partito democratico del Campidoglio. "Carla oggi ci lascia il testimone della memoria e un patrimonio comune di lotta contro le persecuzioni e l'odio razziale - prosegue la nota -. Sapremo raccogliere e fare tesoro di quegli insegnamenti per rappresentare alle giovani generazioni la necessità di non cadere nell'oblio e mantenere sempre vivo il ricordo degli orrori perpetrati dai nazi-fascisti nei campi di concentramento e di sterminio. Ai familiari, alla famiglia, agli amici e alla Comunità ebraica di Roma giungano le più sentite condoglianze del gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio". (Rer)