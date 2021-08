© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato oggi dai vigili del fuoco di Roma nel lago Albano a Castel Gandolfo. Il ritrovamento è avvenuto alle 15 in via dei pescatori di fronte al circolo kayak. L'intervento di recupero della salma è avvenuto congiuntamente ai carabinieri della locale stazione che stanno indagando per identificarlo. (Rer)