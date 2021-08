Afghanistan: Pentagono, 7 mila persone evacuate da Kabul da inizio operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 7 mila cittadini statunitensi sono stati evacuati dall'Afghanistan dallo scorso 14 ottobre, numero che sale a 12 mila se si considerano anche quelli di altre nazionalità. Lo ha reso noto oggi il maggiore generale Hank Taylor, vice direttore per la logistica dello Stato maggiore congiunto Usa, nel corso di un briefing con la stampa al Pentagono. "Questo aumento riflette sia un aumento della capacità di trasporto aereo e aereo sia uno smistamento più rapido degli sfollati e una maggiore informazione e fedeltà nei rapporti", ha affermato Taylor, aggiungendo che al momento il numero di militari Usa presenti a Kabul ammonta a 5.200. Taylor non ha fornito una ripartizione dei numeri sugli sfollati, ma ha affermato che essi includono cittadini statunitensi, personale dell'ambasciata Usa, richiedenti del visto speciale per immigrati (Siv) afgani e altri sfollati in coordinamento con il dipartimento di Stato. "Siamo pronti ad aumentare la capacità di evacuazione e ad organizzare la partenza degli aerei di conseguenza. Intendiamo massimizzare la capacità di ogni aereo, stiamo dando la priorità alle persone sopra ogni altra cosa. E siamo concentrati sul farlo nel modo più sicuro possibile con assoluta urgenza", ha detto Taylor, precisando che nelle ultime 24 ore 13 aerei militari C-17 sono arrivati ​​a Kabul con "truppe ed equipaggiamento aggiuntivi" e 12 aerei C-17 sono partiti. (Nys)