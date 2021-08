Trasporto aereo: Bulgaria, Wizz Air apre nuove linee da Plovdiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo Wizz Air ha deciso di aprire delle nuove linee che da Plovdiv, in Bulgaria, porteranno a Londra, Dortmund e Monaco di Baviera (Memmingen). Lo riferisce la stampa di Sofia, precisando che i voli per la capitale britannica saranno effettuati tre volte a settimana mentre le altre due destinazioni saranno coperte due volte a settimana. I primi voli saranno effettuati all'inizio di novembre di quest'anno. "Siamo felici di accogliere Plovdiv nella nostra grande famiglia e iniziare a volare da questa bellissima città bulgara. L'espansione odierna della nostra rete sottolinea ulteriormente il nostro impegno per il mercato locale e la nostra ambizione di offrire ai passeggeri bulgari opportunità sempre più interessanti", ha dichiarato Andras Rado, dirigente del settore della comunicazione di Wizz Air. (Seb)