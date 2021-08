Roma 2021: Zingaretti, bene Gualtieri, suo programma è alternativa a pantano città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene Gualtieri e il suo programma. Finalmente una personalità adeguata al ruolo, una visione e idee nuove e vere per il riscatto di Roma. Non sarà semplice ma si può cambiare per vivere meglio e ridare alla Capitale il ruolo che le spetta nel mondo. L’alternativa al pantano è lui". Lo scrive in un tweet il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando la presentazione di oggi del programma elettorale del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. (Rer)