Cinema: Franceschini, sogno diventa realtà, apre a Rimini il Museo di Fellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sogno diventa realtà. Apre finalmente a Rimini il Museo Fellini, uno spazio espositivo diffuso che celebra un gigante del cinema: il Maestro di tanti Maestri". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel giorno dell'inaugurazione del nuovo Museo Fellini. "Il ministero della Cultura - aggiunge Franceschini - ha da subito riconosciuto questa nuova istituzione culturale come un grande progetto nazionale finanziandola con oltre 13,5 milioni di euro a testimonianza dell'importanza e del valore che l'Italia ripone su questo nuovo museo che sarà un'eccellenza e un luogo attrattivo non solo per il territorio riminese ma per il Paese intero. Questo nuovo museo colma un vuoto: in tutto il mondo autori, registi, attori e pubblico continuano ad ammirare e a trarre ispirazione dalle opere di Fellini a cui il cinema italiano deve essere riconoscente anche per aver trasformato un'arte in una vera e propria industria creativa". "A Rimini - conclude Franceschini - si è scelta una strada innovativa per ricordare Fellini: un museo diffuso diventato il modo di riqualificare e rigenerare un'intera parte di città. Si può davvero dire che negli ultimi anni a Rimini la cultura è diventata protagonista". (Com)