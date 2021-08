Colombia: Duque annuncia estradizione negli Usa di due membri Eln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eln è stato tra i gruppi cui l'ex governo colombiano di Juan Manuel Santos si è rivolto per chiudere un accordo di pace analogo a quello stretto con le Farc. I colloqui si sono però definitivamente interrotti dopo l'attentato alla scuola di polizia di Bogotà del 2019, rivendicato dal gruppo armato. L'Eln è una formazione guerrigliera che si definisce di ispirazione marxista-leninista e a favore della rivoluzione cubana. L'organizzazione, fondata da sacerdoti cattolici radicali, è tra i principali protagonisti del conflitto interno che attraversa la Colombia dal 1964 e, dal momento in cui le Farc hanno sottoscritto l'accordo di pace definitivo con Bogotà, è di fatto la rete militare armata più potente del paese. Ad oggi, secondo alcune stime governative, dispone di circa 2 mila effettivi. Il suo nome è compreso nella lista dei gruppi terroristici composta da Colombia, Perù, Stati Uniti, Canada e Unione Europea. La nuova disposizione del governo di Bogotà a riprendere il dialogo arriva mentre il paese è teatro di accese proteste sociali e mentre le Nazioni Unite aumentano la pressione sull'esecutivo per riprendere i colloqui di pace con il gruppo armato. Lo scorso maggio il governo della Colombia aveva nominato Tulio Gilberto Astudillo, ex combattente dell’Eln, come “coordinatore della pace” per collaborare a una eventuale ripresa dei negoziati di pace con il gruppo armato. (Mec)