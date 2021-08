Polonia: a Cracovia il consiglio regionale vota per mantenere la risoluzione anti-Lgbti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Piccola Polonia ha votato per mantenere in vigore la risoluzione anti-Lgbti. Lo rende noto il portale “Onet”. La decisione è passata con il voto favorevole di 22 consiglieri, mentre i contrari sono stati 14. Decisivo per la conferma della risoluzione è stato il voto dei consiglieri di Diritto e giustizia (PiS). La decisione ha peraltro trovato l’appoggio dell’arcivescovo metropolita di Cracovia Marek Jedraszewski e dell’ex premier Beata Szydlo. L’ordinanza è stata approvata nel 2019 e la sua conferma è avvenuta nonostante l’avvertimento da parte della Commissione europea che la Piccola Polonia potrebbe perdere 2,5 miliardi di fondi europei a causa della sua posizione anti-Lgbti. (Vap)