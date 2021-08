Afghanistan: Pentagono, esercito Usa in contatto con i talebani per assicurare evacuazioni in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito degli Stati Uniti è in contatto con i comandanti talebani locali sul campo a Kabul, per assicurarsi che le persone a rischio, i richiedenti asilo e gli altri cittadini afgani che intendono lasciare il Paese possano farlo in sicurezza. Lo ha dichiarato oggi il vice direttore per la logistica dello Stato maggiore congiunto Usa, Hank Taylor, nel corso di un briefing con la stampa al Pentagono. Taylor ha quindi affermato che gli F-18 del gruppo d'attacco Ronald Reagan Carrier "hanno effettuato voli di sorveglianza armati" su Kabul "per garantire la sicurezza" nello scalo nelle ultime 24 ore. "Manteniamo un livello vigile e conduciamo continuamente valutazioni approfondite per proteggere la sicurezza degli americani. Useremo tutti gli strumenti del nostro arsenale per raggiungere questo obiettivo. Voglio ribadire che siamo assolutamente concentrati su questa missione di importanza nazionale. Ci impegniamo per l'evacuazione sicura di quante più persone nel modo più rapido e sicuro possibile", ha affermato Taylor. (Nys)