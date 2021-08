Norvegia: attivisti per il clima bloccano operazioni di Equinor al terminal petrolifero di Sture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti per il clima dell’organizzazione Extinction Rebellion hanno bloccato le attività del terminal petrolifero di Sture, vicino Bergen, operato dalla compagnia norvegese Equinor. “Le petroliere sono bloccate dagli attivisti di Extinction Rebellion in un porto vicino Bergen, in Norvegia”, hanno twittato gli attivisti, postando una foto di una nave rosa che blocca una petroliera del tipo Aframax. I rappresentanti di Equinor hanno affermato di aver sospeso il caricamento della petroliera dopo che gli attivisti hanno bloccato l’accesso al terminale, come riferisce l’emittente “Nrk”. (Sts)