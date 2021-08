Afghanistan: Pentagono, nessuna decisione su proroga scadenza ritiro truppe Usa il 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non è stata presa alcuna decisione per prorogare la scadenza del 31 agosto per il ritiro di tutte le truppe statunitensi dall'Afghanistan. Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono, John Kirby, nel corso di un briefing con la stampa. "Siamo concentrati sul fare tutto il possibile entro quella scadenza per spostare quante più persone possibile", ha detto Kirby, precisando che "se e quando ci sarà una decisione per cambiare quella" scadenza, allora "ovviamente ciò richiederebbe anche ulteriori colloqui con i talebani". Il portavoce ha quindi precisato che non c'è stata "nessuna interazione ostile" tra i talebani e le truppe statunitensi o i cittadini statunitensi che hanno attraversato i cancelli dell'aeroporto di Kabul, confermando al tempo stesso i rapporti di violenze da parte dei talebani nei confronti di alcuni cittadini afgani che stavano cercando di trasferirsi all'aeroporto. (Nys)