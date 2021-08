Afghanistan: Di Maio al G7, riunione ad hoc G20, coinvolgere Russia, Cina e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale mantenere uno stretto coordinamento tra alleati per impostare una strategia condivisa nei confronti della nuova situazione a Kabul. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, alla ministeriale Esteri del G7 in videoconferenza dedicata alla crisi in Afghanistan. Secondo Di Maio, l'Italia, in qualità di presidente del G20 e Paese in stretto coordinamento con il G7, ha in programma di convocare una riunione ad hoc a livello di Leader per promuovere una discussione approfondita tra i membri sull'Afghanistan. Questa fornirà l'opportunità di ampliare il sostegno a un approccio comune. Il format del G20 consentirà di coordinare la nostra posizione con altri importanti partner: Russia, Cina e Turchia.(Res)