Afghanistan: Di Maio, dobbiamo giudicare talebani da loro azioni, non da parole

- È importante agire in maniera coordinata nei confronti dei talebani e “dobbiamo giudicarli dalle loro azioni, non dalle loro parole”. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, alla ministeriale Esteri del G7 in videoconferenza dedicata alla crisi in Afghanistan. “Abbiamo a disposizione qualche leva, sia pur limitata, su di loro come l’isolamento dalla comunità internazionale e la prosecuzione dell'assistenza allo sviluppo fornita finora. Dobbiamo mantenere una posizione ferma sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, e trasmettere messaggi chiari tutti insieme”, ha sottolineato il ministro.(Res)