Covid: in Lombardia 627 nuovi positivi, - 10 i ricoveri nei reparti e + 3 nelle terapie intensive

- Secondo il quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 33.615 tamponi effettuati, sono 627 i nuovi positivi (1,8 per cento). Si risuce il numero dei ricoverati non in terapia intensiva dove si trovano 309 pazienti (-10 rispetto a ieri), mentre aumenta, seppur di poco, il numero dei ricoverati nelle terapie intensive dove si trovano 42 persone, tre più di ieri. Oggi vengono infine segnalati tre decessi, per un totale complessivo di 33.872 (Rem)