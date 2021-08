Afghanistan: Di Maio, piano dell'Italia è trasferire 2.500 civili afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano dell’Italia è trasferire 2.500 civili afgani che hanno collaborato negli ultimi anni con le istituzioni italiane. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, alla ministeriale Esteri del G7 in videoconferenza dedicata alla crisi in Afghanistan. Secondo il ministro, con gli ultimi voli atterrati a Roma sono già arrivati in Italia più di 500 afgani, tra ex collaboratori e famiglie. Di Maio ha osservato che negli ultimi giorni sono stati evacuati la maggior parte dei connazionali e parte del personale locale dell'ambasciata, insieme ad alcuni membri del personale locale della delegazione Ue a Kabul e dell'Ufficio Nato. “È fondamentale ribadire l'appello per un accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli delle organizzazioni internazionali al Paese. La comunità internazionale deve continuare a fornire un'assistenza salvavita fondamentale alla popolazione afgana”, ha sottolineato di Maio.(Res)