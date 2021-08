Afghanistan: vice ministro russo, parole di Borrell su influenza Russia e Cina destano scalpore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, secondo cui non bisogna consentire a Russia e Cina di esercitare la loro influenza sull'Afghanistan destano scalpore. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Aleksandr Grushko all'agenzia di stampa "Interfax". "Evidentemente l'Ue parte dall'idea che dopo la fuga degli Stati Uniti e dei loro alleati dall'Afghanistan, i talebani si metteranno ad eseguire immediatamente tutti gli ordini di Bruxelles", ha detto Grushko. "E' sempre quel famoso gioco a risultato zero, i destini degli afgani stessi restano all'ultimo posto", ha detto Grushko. (Rum)