Roma: Europa Verde, Pecoraro Scanio stampella della Raggi che in 5 anni poco ha fatto per ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo che alla fine, con una lista civica creata ad hoc, Raggi intende recuperare consensi elettorali dell'ultimo minuto nel mondo ecologista. Quel mondo che, a Roma, in questi anni di consiliatura M5S, ha assistito prima al tramonto e poi alla scomparsa definitiva della 'stella dell'ambiente': a partire dalla sciagurata scelta di voler perpetrare l'operazione Tor di Valle, che Raggi ha ostinatamente portato avanti nonostante indagini penali in corso. Per non parlare della situazione disastrosa in cui versano il verde pubblico, le ville storiche, il patrimonio arboreo e la rete idrica gestita da ACEA (con tanto di crisi idrica del lago di Bracciano nel 2017), ciclo dei rifiuti e, dulcis in fundo, il trasporto pubblico, in merito al quale abbiamo da poco scoperto che, dal 13 settembre, è possibile che la Roma Lido resti in funzione soltanto tra le fermate di Magliana e Lido Centro", così si sono espressi una nota Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano, portavoce di Europa Verde Lazio e Roma. (segue) (Com)