Roma: Europa Verde, Pecoraro Scanio stampella della Raggi che in 5 anni poco ha fatto per ambiente (2)

- "Dell'impegno ecologista della Sindaca rimangono una manciata di ciclabili realizzate alla meno peggio – proseguono Bonessio e Calcerano –, ed alberi messi a dimora e poi abbandonati senza cure, malinconicamente disseccati come accaduto al 'Parco della Giustizia'. Siamo in sostanza al ridicolo, vergognoso, improponibile e spregiudicato greenwashing – dichiarano Bonessio e Calcerano –. Spiace che, a questa operazione, si sia prestato il salernitano Alfonso Pecoraro Scanio, il quale evidentemente pensa di poter riproporsi con Raggi sulla scena politica. Non crediamo proprio che, se rieletta Sindaca, Raggi potrebbe riuscire, con una maggioranza composita, là dove ha fallito negli ultimi 5 anni e mezzo, nonostante potesse contare su una granitica maggioranza monocolore in Assemblea Capitolina, primo caso a Roma dal dopoguerra ad oggi". (segue) (Com)