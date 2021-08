Roma: Europa Verde, Pecoraro Scanio stampella della Raggi che in 5 anni poco ha fatto per ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In realtà, anche se fosse circondata dalle personalità più eminenti e credibili, il problema resta sempre la Sindaca e la sua visione politica, che nell'ultima consiliatura l'ha portata ad allontanare le figure più autorevoli di cui si era circondata, ogni volta che si è trattato di scegliere tra il bene della città e i gruppi di interesse, vedi l'aternanza delle nomine e il licenziamento di ben 4 assessori all'Ambiente durante la consiliatura. Noi di Europa Verde-Verdi, ecologisti da sempre e non dell'ultima ora, confermiamo invece il nostro sostegno alla candidatura di Roberto Gualtieri, oggi impegnato a presentare il suo programma per Roma, che con serietà e concretezza sta disegnando un percorso per portare Roma fuori dalle molte emergenze in cui si dibatte (tra cui il cambiamento climatico e il superamento della pandemia COVID), anche alla luce del contributo programmatico che noi Verdi abbiamo offerto in maniera non estemporanea al tavolo della coalizione di centrosinistra. Non sarà facile risollevare Roma dal punto più basso che la città ha mai raggiunto, sotto la guida di Raggi, ma ci riusciremo". (Com)