Di Veroli: presidente Municipio Roma VIII, Consiglio onorerà memoria Carla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande dolore apprendiamo della scomparsa di Carla Di Veroli". Così il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri. "Carla ha impersonato un esempio di impegno instancabile per la nostra comunità territoriale - aggiunge - e per la città tutta: nelle istituzioni, nella politica, nelle battaglie per i diritti civili, nell'impegno per la memoria. Una donna determinata. Il Municipio VIII e Roma le devono tanto. Alla famiglia e a tutta la Comunità ebraica vanno le nostre più sentite condoglianze. Onoreremo la sua memoria nel Consiglio del Municipio VIII: istituzione a cui lei ha dedicato tanto delle sue energie e della sua vita. È una perdita improvvisa che lascia grande dolore, toccando non solo coloro che hanno avuto l'occasione di conoscerla". (Com)