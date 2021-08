Afghanistan: Cina è in contatto con talebani e auspica che diano seguito a dichiarazioni positive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha “contatti e comunicazioni con i talebani e altre parti” in Afghanistan e auspica che i talebani “possano dare seguito alle loro dichiarazioni positive, unirsi a tutti i partiti e gruppi etnici in Afghanistan, stabilire un quadro politico ampio e inclusivo che si adatti alle condizioni nazionali e ottenere il sostegno pubblico attraverso il dialogo e la consultazione il prima possibile e adottare politiche interne ed estere moderate e prudenti”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, nella conferenza stampa quotidiana. L’aspettativa di Pechino è che “i talebani afghani possano contenere tutti i tipi di atti terroristici e criminali e garantire una transizione morbida”, ha aggiunto Hua. La portavoce ha ammesso che “è difficile che il processo di pace e di ricostruzione proceda senza intoppi poiché in Afghanistan si sono accumulate molte contraddizioni e gli Stati Uniti hanno lasciato problemi”; pertanto “la comunità internazionale dovrebbe incoraggiare e sostenere la solidarietà e la cooperazione di tutte le parti e gruppi etnici in Afghanistan per aprire un nuovo capitolo nella storia afgana”.(Cip)